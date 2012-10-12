Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО ...
Улучшение (оптимизация) работы сайта music100.info
улучшение работы сайтаmusic100.info (предварительно внедрена база данных на сайт, работающий под joomla)
Заявки фрилансеров
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