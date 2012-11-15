Добрый день, нужно несколько доработать базу данных написанную на FoxPro 6: сделать просто изменение внешнего вида Работа очень срочная на завтра на утро!!! Пожалуйста оставляйте примерную стоимость в своих заявках
Экстракт данных с сайта
Уважаемые Коллеги,
необходимо сделать экстракт базы дынных сайта: http://www.k-agent.ru/ (собрать не только контактные данные, но и обязательно "Сведения о видах экономической деятельности")
и представить в формате Excel
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
Выбранный исполнитель
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