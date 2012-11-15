Экстракт данных с сайта

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Завершен4 заявки190 просмотров

Уважаемые Коллеги,

необходимо сделать экстракт базы дынных сайта: http://www.k-agent.ru/ (собрать не только контактные данные, но и обязательно "Сведения о видах экономической деятельности")

и представить в формате Excel

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.

13 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
10 дней
Антон - порядочный, целеустремленный, терпеливый Исполнитель. Довольны работой с Антоном. Антон качественно выполнил трудоемкую задача, за что мы ему очень благодарны.
Заказчик "понимающий", при оценке проекта ошибся на порядок(да, и такое бывает) - по этому на проект было потрачено времени в несколько раз больше, чем заявлено - проект довели до конца, получил бонус за терпение. Оплата мгновенно по завершению.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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