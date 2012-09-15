Доработка базы данных на FoxPro 6

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Добрый день, нужно несколько доработать базу данных написанную на FoxPro 6:

сделать просто изменение внешнего вида

Работа очень срочная на завтра на утро!!!

Пожалуйста оставляйте примерную стоимость в своих заявках

13 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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