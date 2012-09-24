Здравствуйте! Необходимо написать простую базу данных. Оболочка на ваш выбор. Можно аксэс. Есть база на аксэсе которая полностью подходит, но ее немного необходимо переделать. (Убрать одну ошибку и добавить несколько функций) ...
SQL запрос редактирования текста в таблице
Есть таблица x1, в ней есть столбец y1, в столбце много текстовых строк, что нужно сделать:
запрос который в каждой строке затрет весь текст начиная с выражения (включая и его)
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MySQL 5
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