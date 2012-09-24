Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО ...
Разработка базы-сайта объявлений недвижимости
Нужен специалист на серьезный проект по написанию базы-сайта недвижимости.
Проект мультилистинг, т.е эта база будет для различных агентств недвижимости, риелтеров, и для обычных посетителей. у них буду личные кабинеты, где будут свои объявления. объявления от конкурирующих агентств. комментарии для покупателей, комментарии для агентств (например осматривается), возможность моментального проставления статуса (продано, отложено) .
обычные личности могут как и раньше размещаться без личных кабинетов, А для тех кто завел личный кабинет, тому дополнительные "Ништяки", Надо придумать личный кабинет для одного пользователя. И Для Агентства недвижимости, (строительной компании и так далее)
объявления с фотками, дома привязаны к карте, у домов есть справочник инфраструктуры (что рядом, школы/садики ..чтобы при при подаче при выборе дома выводилась данная информация),
То что сейчас сделано скину в личку.
Написание предлагайте на чем, либо PHP либо ФРЭЙМВЕРКИ, может что еще предложите
Интерфейс, нужен понятный, код тоже чтобы я смог разобраться, платформа также должна работать и локально, например на денвере
Работа только с опытными людьми
Работать будем поэтапно по факту.
Работаю давно без обмана.
Нужна план-смета по этапам и стоимости.
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