Разработка базы-сайта объявлений недвижимости

Нужен специалист на серьезный проект по написанию базы-сайта недвижимости.

Проект мультилистинг, т.е эта база будет для различных агентств недвижимости, риелтеров, и для обычных посетителей. у них буду личные кабинеты, где будут свои объявления. объявления от конкурирующих агентств. комментарии для покупателей, комментарии для агентств (например осматривается), возможность моментального проставления статуса (продано, отложено) .

обычные личности могут как и раньше размещаться без личных кабинетов, А для тех кто завел личный кабинет, тому дополнительные "Ништяки", Надо придумать личный кабинет для одного пользователя. И Для Агентства недвижимости, (строительной компании и так далее)

объявления с фотками, дома привязаны к карте, у домов есть справочник инфраструктуры (что рядом, школы/садики ..чтобы при при подаче при выборе дома выводилась данная информация),

То что сейчас сделано скину в личку.

Написание предлагайте на чем, либо PHP либо ФРЭЙМВЕРКИ, может что еще предложите

Интерфейс, нужен понятный, код тоже чтобы я смог разобраться, платформа также должна работать и локально, например на денвере

Работа только с опытными людьми

Работать будем поэтапно по факту.

Работаю давно без обмана.

Нужна план-смета по этапам и стоимости.