Нужна база данных

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Закрыт19 заявок256 просмотров

Необходима база данных для транспортной компании, в которой будет связана клиентская база, отчетность водителей и расходы/доходы.

13 лет назад
kilisha
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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