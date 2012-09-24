База данных продаж

Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО "Ромашка" и Ромашка). У дистрибьюторов есть филиалы в различных регионах.

Есть работники, ответственные за продажи: директор по продажам->федеральный менеджер->региональный менеджер->представитель

Каждому сотруднику назначена ответственность за определенный регион (страна, федеральный округ, область/край/республика, город, для больших городов - часть города)

Что есть сейчас:

Данные о продажах в Excel. Пример в прикрепленном файле, отчеты от дистрибьютеров приходя в таком же формате.

Что нужно.

Приложение под Windows с встраиваемой базой данных.

Для работников нужно хранить связь начальник-подчиненный

Для регионов нужно хранить связь, часть-целое

Для товара нужно хранить название, дозировку, тип упаковки.

Можно добавлять/удалять/редактировать сотрудников

Можно добавлять/удалять/редактировать регионы

Можно добавлять/удалять/редактировать товары

Можно добавлять/удалять/редактировать регионы

Можно добавлять/удалять/редактировать клиентов

Задача 1. Загрузка данных о продажах

Загрузка старых данных из Excel + ежемесячная загрузка данных о продажах от дистрибьюторов. При загрузке данных основной проблемой является идентификация клиентов. Если клиента не удается найти в автоматическом режиме, нужна возможность выбрать из следующих вариантов: выбрать клиента из уже существующих, создать нового, пропустить и залогировать.

Задача 2. Отчеты по продажам.

по товарам

по клиентам

по представителям/менеджерам

Задача 3. План продаж

План задается по регионам.

План может менятся в течение года.

На основе данных продаж и плана расчитываются бонусы сотрудникам.

Алгоритм расчета бонуса разный, для различных категорий сотрудников.

Для начала нужна грубая оценка стоимости и времени необходимого на разработку