Необходимо разработать програмное обеспечение "База недвижимости". пример http://сделкин.рф Желательно всю работу под ключ. Прошу в заявках указывать Ваши условия (цена, сроки)
База данных продаж
Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО "Ромашка" и Ромашка). У дистрибьюторов есть филиалы в различных регионах.
Есть работники, ответственные за продажи: директор по продажам->федеральный менеджер->региональный менеджер->представитель
Каждому сотруднику назначена ответственность за определенный регион (страна, федеральный округ, область/край/республика, город, для больших городов - часть города)
Что есть сейчас:
Данные о продажах в Excel. Пример в прикрепленном файле, отчеты от дистрибьютеров приходя в таком же формате.
Что нужно.
Приложение под Windows с встраиваемой базой данных.
Для работников нужно хранить связь начальник-подчиненный
Для регионов нужно хранить связь, часть-целое
Для товара нужно хранить название, дозировку, тип упаковки.
Можно добавлять/удалять/редактировать сотрудников
Можно добавлять/удалять/редактировать регионы
Можно добавлять/удалять/редактировать товары
Можно добавлять/удалять/редактировать регионы
Можно добавлять/удалять/редактировать клиентов
Задача 1. Загрузка данных о продажах
Загрузка старых данных из Excel + ежемесячная загрузка данных о продажах от дистрибьюторов. При загрузке данных основной проблемой является идентификация клиентов. Если клиента не удается найти в автоматическом режиме, нужна возможность выбрать из следующих вариантов: выбрать клиента из уже существующих, создать нового, пропустить и залогировать.
Задача 2. Отчеты по продажам.
по товарам
по клиентам
по представителям/менеджерам
Задача 3. План продаж
План задается по регионам.
План может менятся в течение года.
На основе данных продаж и плана расчитываются бонусы сотрудникам.
Алгоритм расчета бонуса разный, для различных категорий сотрудников.
Для начала нужна грубая оценка стоимости и времени необходимого на разработку
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