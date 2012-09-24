Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО ...
CRM-система
Всем привет!
Понимаю, что создание с нуля полноценной CRM системы и модулем для "Сall-центра " практически невозможно или возможно, но стоимость будет астрономической (НО Если есть желающие создать с нуля за адекватные деньги, с дальнейшей поддержкой и развитием, то буду рад обсудить детали).
Поэтому хотелось бы услышать мнение знающих людей по вопросу готовых продуктов или предложения по доработке имеющихся решений.
Минимальные требования к CRM системе:
1. Взаимодействие с call-центром.
2. Внутренний электронный документооборот или автоматизация документооборота (договора, счета, акты...и.т.д. - должны быть доступны из панели управления CRM).
3. Клиентская база должна сочетать в себе:
- Управление бизнес-процессами
- Управление контактами. История взаимодействия с клиентами
- Планирование и управление сделками
- Управление рабочим временем (по возможности)
- Отслеживание результатов работы и аналитика (обязательно)
Честно сказать, я впервые сталкиваюсь с данным вопросом, поэтому буду рад выслушать ваши мнения и получить максимум ваших советов и предложений.
С уважением,
Олег
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