CRM-система

Всем привет!

Понимаю, что создание с нуля полноценной CRM системы и модулем для "Сall-центра " практически невозможно или возможно, но стоимость будет астрономической (НО Если есть желающие создать с нуля за адекватные деньги, с дальнейшей поддержкой и развитием, то буду рад обсудить детали).

Поэтому хотелось бы услышать мнение знающих людей по вопросу готовых продуктов или предложения по доработке имеющихся решений.

Минимальные требования к CRM системе:

1. Взаимодействие с call-центром.

2. Внутренний электронный документооборот или автоматизация документооборота (договора, счета, акты...и.т.д. - должны быть доступны из панели управления CRM).

3. Клиентская база должна сочетать в себе:

- Управление бизнес-процессами

- Управление контактами. История взаимодействия с клиентами

- Планирование и управление сделками

- Управление рабочим временем (по возможности)

- Отслеживание результатов работы и аналитика (обязательно)

Честно сказать, я впервые сталкиваюсь с данным вопросом, поэтому буду рад выслушать ваши мнения и получить максимум ваших советов и предложений.

С уважением,

Олег