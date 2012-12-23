Фирма продает лекарства дистрибьюторам, дистребьюторы поставляют товар конечным клиентам (например, аптекам). В конце месяца дистрибьюторы присылают отчет о продажах в Excel. У разных дистрибьютеров один и тот же клиент может называться по разному (например, ООО ...
Изменение позиций в базе данных
Доброго времени суток!
Есть дилерская версия программы и есть устаревшая база данных поставщика. Поставщик ее у себя в полной версии программы еще не актуализировал, но я хочу это сделать у себя в дилерской программе. В самой программе такой функции нет, но есть файл БД, который открывается, если его переименовать в .txt. При изменении отдельных позиций и обратного переименования файла в формат БД изменения видны в программе. Но мне не понятен алгоритм, столько лишних строк и я не знаю можно ли их трогать.
От фрилансера мне нужно либо описание четкого алгоритма: как что и где менять или же создание новой БД, опять же с описанием алгоритма, если в дальнейшем изменится какой то товар, что бы я сам смог его добавить/удалить и т.д.
Файл с программой и БД вышлю в личном сообщении. Цену сформировать не могу - предлагайте сами или давайте обсуждать после получения Вами БД. Сроки - 3-4 дня.
Выбранный исполнитель
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