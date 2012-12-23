Изменение позиций в базе данных

Доброго времени суток!

Есть дилерская версия программы и есть устаревшая база данных поставщика. Поставщик ее у себя в полной версии программы еще не актуализировал, но я хочу это сделать у себя в дилерской программе. В самой программе такой функции нет, но есть файл БД, который открывается, если его переименовать в .txt. При изменении отдельных позиций и обратного переименования файла в формат БД изменения видны в программе. Но мне не понятен алгоритм, столько лишних строк и я не знаю можно ли их трогать.

От фрилансера мне нужно либо описание четкого алгоритма: как что и где менять или же создание новой БД, опять же с описанием алгоритма, если в дальнейшем изменится какой то товар, что бы я сам смог его добавить/удалить и т.д.

Файл с программой и БД вышлю в личном сообщении. Цену сформировать не могу - предлагайте сами или давайте обсуждать после получения Вами БД. Сроки - 3-4 дня.