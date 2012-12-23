Изменение позиций в базе данных

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Завершен7 заявок228 просмотров

Доброго времени суток!

Есть дилерская версия программы и есть устаревшая база данных поставщика. Поставщик ее у себя в полной версии программы еще не актуализировал, но я хочу это сделать у себя в дилерской программе. В самой программе такой функции нет, но есть файл БД, который открывается, если его переименовать в .txt. При изменении отдельных позиций и обратного переименования файла в формат БД изменения видны в программе. Но мне не понятен алгоритм, столько лишних строк и я не знаю можно ли их трогать.

От фрилансера мне нужно либо описание четкого алгоритма: как что и где менять или же создание новой БД, опять же с описанием алгоритма, если в дальнейшем изменится какой то товар, что бы я сам смог его добавить/удалить и т.д.

Файл с программой и БД вышлю в личном сообщении. Цену сформировать не могу - предлагайте сами или давайте обсуждать после получения Вами БД. Сроки - 3-4 дня.

13 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eropov
Юрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо Юрию! Очень помог. Все сделал качественно и оперативно Оценка 5+ ))) Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Сотрудничеством остался доволен.

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eropov
Юрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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