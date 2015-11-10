Уменьшить нагрузку на базу данных Opencart 1.5

Базы данныхЗакрыт3 заявки198 просмотров
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Хостер ihc.ru

Сделать надо на совесть.

В приложении собственно ошибки.

OpenCart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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