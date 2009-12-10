Задача для специалиста по PostgreSQL

Очень нужна помощь программиста в Microsoft Access, нужно сделать базу данных для благотворительной организации. База учета доноров, пожертвований и пр. Есть полуготовая работа, с проблемами, подробное ТЗ Очень срочно. Нужно обязательно закончить до 20.12 максимум Оплата по факту, наличными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так получилось что есть скрипт, но нет базы, нужен человек который по коду скрипта восстановит структуру базы данных
- Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо быстро создать excel файл, в котором будет возможность в ячейке сделать выпадающий список с возможностью выбора НЕСКОЛЬКИХ значений. Скорее всего макрос нужно написать.Завершен14 лет назад
Очень быстро нужно создать достаточно простую базу данных автосалонов в Access. Есть таблицы: Автосалоны, Города, Производители авто. Необходимо создать форму для того, чтобы при добавлении нового автосалона можно было к нему привязывать несколько производителей автомобилей.Базы данных19 заявокЗакрыт14 лет назад
Приватный проектЗавершен14 лет назад
Готов приобрести существующую базу по подбору дисков и шин - желательно точно такую же, как здесь: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx. Важно, чтобы это была база с последними новинками автомобильного мира и с возможностью ее пополнения. Рассматривается возможность создания ...Базы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Есть база которая создает бесконечный цикл при котором неправильная работа дает сверх-нагрузку на mysql. В результате чего mysql виснет и приходится останавливать работу из трея. По всей видимости в базе есть неправильные таблицы возможно ...Закрыт14 лет назад
Есть несколько запросов к БД больших и к большой БД необходимо оптимизировать их индексами\запросами. Сами запросы - в приложении к задаче. БД предоставляется (это тестовая - большая будет предоставлена поздже): www.taxi-office.com/base Пробелма - при большом количестве данных - большое ...Базы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Наше ведомство собирает экономическую информацию по коммунальным услугам. Для этого мы раздали нашим подведомственным организациям Excel файл (см. приложен.). Ежемесячно они заполняют два очередных листа в этом файле передают нам. Затем мы делаем СВОД.xls, это тот же ...Базы данных21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо переделать методичку по базам данных, написанную для Delphi, для Turbo C++ Explorer(C++ builder) Связаться можно по ICQ: 350069138Базы данных9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать базу данных заказов смотрите ТЗБазы данных20 заявокЗакрыт14 лет назад