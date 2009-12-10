Задача для специалиста по PostgreSQL

Базы данныхЗакрыт6 заявок252 просмотра
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Так получилось что есть скрипт, но нет базы, нужен человек который по коду скрипта восстановит структуру базы данных

PostgreSQL
14 лет назад
hitman2009
Роман 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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