Здравствуйте, нужно написать парсер данных с сайтов (парсинг автоматический каждую секунду). Сайтов для парсинга будет около 10
Задачки по MySQL
Необходимо решить задачки с объяснениями как решалась (см. вложение).
Готовое решение написать под задачей (запросы в MySQL в ворд). После проверки правильности решений оплата.
При возникновение вопросов можно уточнять.
Заявки фрилансеров
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