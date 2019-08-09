Google Apps Script + Sidebar (css, php, html, JS)

CRM для музыкальной школы

google Apps Script (css, php, html, jQuery, java script)

Составлена ER диаграмма базы данных

База данных хранится в гугл таблицах

За интерфейс пользователя будет использоваться сайд бар, для оперативного ввода данных Фреймы, для выгрузки данных лист документа google sheet

Фреймы и сайдбары (стандартный Html с использованием css и jQuery) .

Работа с Google sheet (Запросы с фала БД и лист для выгрузки данных)производится по средства java script все запросы есть справочнике

Рассматриваю любую помощь

Работа будет разделена в соответствиями с вашими возможностями каждый этап чётко будет ограничен по времени и функционалу и будет предоставлено ТЗ.

Общий функционал проекта:

Создание лида

Создание Клиента

Заказчика

Постановка задач для клиентов с отметкой ответственного

Постановка в расписание (общее) групповых, индивидуальных, тестовых занятий, аренда на час, два, три.

Ведение кассового журнала

Индивидуальное расписание по преподавателям

Создание договоров и дополнительных соглашений

Просмотр информации по ученику

калькуляция стоимости договоров

Ведение остатков занятий и денег на договоре клиента

Ведение планов преподавателями для групп и индивидуальных (результат, дата)

Журнал по контрольным урокам,выступлениям и выдаче свидетельства

Журнал затрат на маркетинг

Создание задач для сотрудников:

Не хватает занятий в расписании

Просрочен платёж

Не соответствует количество занятий в расписании и в договоре

Не достаточно групповых занятий

Проведение контрольного урока

Последнее занятие в договоре

Предпоследнее занятие в договоре

Нет плана на ученика или группу

Отчёты:

План платежей по договорам

Воронка маркетинга: Источник>Лид>Клиент,Менеджер, преподаватель, направление>Стоимость N-ного договора.

Заработная плата

Калькулятор планируемой прибыли