Google Apps Script + Sidebar (css, php, html, JS)

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Закрыт1 заявка225 просмотров

CRM для музыкальной школы 

google Apps Script (css, php, html, jQuery, java script) 

Составлена ER диаграмма базы данных 

База данных хранится в гугл таблицах 

За интерфейс пользователя будет использоваться сайд бар, для оперативного ввода данных Фреймы, для выгрузки данных лист документа google sheet 

Фреймы и сайдбары (стандартный Html с использованием css и jQuery) . 

Работа с Google sheet (Запросы с фала БД и лист для выгрузки данных)производится по средства java script все запросы есть справочнике 

Рассматриваю любую помощь 

Работа будет разделена в соответствиями с вашими возможностями каждый этап чётко будет ограничен по времени и функционалу и будет предоставлено ТЗ. 

Общий функционал проекта: 

Создание лида 

Создание Клиента 

Заказчика 

Постановка задач для клиентов с отметкой ответственного 

Постановка в расписание (общее) групповых, индивидуальных, тестовых занятий, аренда на час, два, три. 

Ведение кассового журнала 

Индивидуальное расписание по преподавателям 

Создание договоров и дополнительных соглашений 

Просмотр информации по ученику 

калькуляция стоимости договоров 

Ведение остатков занятий и денег на договоре клиента 

Ведение планов преподавателями для групп и индивидуальных (результат, дата) 

Журнал по контрольным урокам,выступлениям и выдаче свидетельства 

Журнал затрат на маркетинг 

Создание задач для сотрудников: 

Не хватает занятий в расписании 

Просрочен платёж 

Не соответствует количество занятий в расписании и в договоре 

Не достаточно групповых занятий 

Проведение контрольного урока 

Последнее занятие в договоре 

Предпоследнее занятие в договоре 

Нет плана на ученика или группу 

Отчёты: 

План платежей по договорам 

Воронка маркетинга: Источник>Лид>Клиент,Менеджер, преподаватель, направление>Стоимость N-ного договора. 

Заработная плата 

Калькулятор планируемой прибыли

CSSHTMLJavaJavaScriptjQueryPHP
6 лет назад
greshnik_
Эмиль 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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