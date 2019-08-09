Здравствуйте, нужно написать парсер данных с сайтов (парсинг автоматический каждую секунду). Сайтов для парсинга будет около 10
Google Apps Script + Sidebar (css, php, html, JS)
CRM для музыкальной школы
google Apps Script (css, php, html, jQuery, java script)
Составлена ER диаграмма базы данных
База данных хранится в гугл таблицах
За интерфейс пользователя будет использоваться сайд бар, для оперативного ввода данных Фреймы, для выгрузки данных лист документа google sheet
Фреймы и сайдбары (стандартный Html с использованием css и jQuery) .
Работа с Google sheet (Запросы с фала БД и лист для выгрузки данных)производится по средства java script все запросы есть справочнике
Рассматриваю любую помощь
Работа будет разделена в соответствиями с вашими возможностями каждый этап чётко будет ограничен по времени и функционалу и будет предоставлено ТЗ.
Общий функционал проекта:
Создание лида
Создание Клиента
Заказчика
Постановка задач для клиентов с отметкой ответственного
Постановка в расписание (общее) групповых, индивидуальных, тестовых занятий, аренда на час, два, три.
Ведение кассового журнала
Индивидуальное расписание по преподавателям
Создание договоров и дополнительных соглашений
Просмотр информации по ученику
калькуляция стоимости договоров
Ведение остатков занятий и денег на договоре клиента
Ведение планов преподавателями для групп и индивидуальных (результат, дата)
Журнал по контрольным урокам,выступлениям и выдаче свидетельства
Журнал затрат на маркетинг
Создание задач для сотрудников:
Не хватает занятий в расписании
Просрочен платёж
Не соответствует количество занятий в расписании и в договоре
Не достаточно групповых занятий
Проведение контрольного урока
Последнее занятие в договоре
Предпоследнее занятие в договоре
Нет плана на ученика или группу
Отчёты:
План платежей по договорам
Воронка маркетинга: Источник>Лид>Клиент,Менеджер, преподаватель, направление>Стоимость N-ного договора.
Заработная плата
Калькулятор планируемой прибыли
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Базы данных10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Есть скрипт на ПХП, одна из функций которого - загрузка данных из файлов эксель в БД. Скрипт работает, но загружает данные только с первого листа эксель файла. Нужно чтобы загрузка шла ...Базы данных9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны скрипты для выгрузки картинок и каталожных данных из электронного каталога запчастей спецтехники HITACHI. Каталог в виде приложения установленный локально на компьютере. Приложение работает на базе SQL. База данных тоже находится на компьютере. Для ознакомления ...Закрыт6 лет назад
Задача – обработка данных социологического исследования (700 респондентов) Что нужно сделать: 1) загрузить данные в SPSS (эксель готов); 2) в SPSS провести частотный, дисперсионный и кластерный анализ (ТЗ готово); 3) полученные ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется реализовать информацинную базу по еде (фрукты, овощи, мясо, рыба и т.д.) с описанием, вкусовыми данные и характеристикой.Базы данных9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать макрос для Word на VBA для преобразования списков. Необходимо преобразовать "вручную" сделанные списки в такие, которые формирует Word при использовании маркированного и нумерованного списков. Т.е. на входе имеем вот такие нумерованные ...Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требование: Есть документация, следуя которой нужно сделать дизайн небольшой (3-5 таблиц) базы данных PostgreSQL Документацию прикрепляю отдельным MS Word файлом. Все остальные детали в личном сообщении.Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть около 5000 строк с данными в гугл таблице. Их нужно рассортировать и сгруппировать по нужным критериям под каждый период времени. Работа займет пару часов времени, если у вас есть опыт в Excel, то возможно ...Базы данных11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день!нужен обработчик формы ввода учётных данных на ajax ориентировочно бюджет 30$.Можем обсудить детали? телеграм мойЗакрыт6 лет назад
Создание аппаратно-программного комплекса дистанционного контроля и управления электропотребителями (далее ЭП), с целью идентификации и учета доступа к работе, учета потребляемой электроэнергии, ограничения и учета доступа к отходящим фидерам ЭП. Система контроля и учета данных ...Закрыт6 лет назад