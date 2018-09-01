Загрузить в БД опенкарт товар из CSV

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Есть продукция в форматке CSV + фото товара, нужно все это залить в бд сайта на опенкарт.

Только  у кого есть опыт пишите.

Opencart
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров