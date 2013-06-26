Нам требуется бухгалтер на удаленную работу, для ведения новой фирмы (ООО, упрощенка 6%).

Пользуемся электронным сервисом для ведения бухгалтерии, нужна помощь в отчетности, устройстве сотрудниках, различных консультациях (возникают вопросы, нужны ответы), стоимость обсудим в процессе работы.

Объем работы на данный момент представляется минимальным т.к. в сервисе многие вещи автоматизированы или полуавтоматизированы, отчетность в фонды сдается через интернет.