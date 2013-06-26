Требуется бухгалтер на удаленную работу

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Завершен1 заявка161 просмотр

Нам требуется бухгалтер на удаленную работу, для ведения новой фирмы (ООО, упрощенка 6%).

Пользуемся электронным сервисом для ведения бухгалтерии, нужна помощь в отчетности, устройстве сотрудниках, различных консультациях (возникают вопросы, нужны ответы), стоимость обсудим в процессе работы.

Объем работы на данный момент представляется минимальным т.к. в сервисе многие вещи автоматизированы или полуавтоматизированы, отчетность в фонды сдается через интернет.

12 лет назад
designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

valciriya63
Светлана 
62 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
30 дней
Светлана помогала решить самые разные вопросы, подготавливала документы для налоговой, работала с сервисом Эврика и т.д. Благодарю за сотрудничество. Будем работать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

valciriya63
Светлана 
62 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад