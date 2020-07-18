Чертежи из файлов 3Д моделей

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт17 заявок859 просмотров

Необходимо сделать 7 чертежей деталей, исходные данные будут представлены в виде отдельных файлов в формате *.stl

Таkже нужны эти файлы в формате *.stp (step).

5 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иларион
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
58 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
73 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
Виктор
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Андрей
 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
22 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
65 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
63 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы

  • Похожие заказы

  • Сделать оцифровку нескольких чертежей

    Необходимо сделать оцифровку 7 чертежей вот здесь в блоке Планировки этажей 7 разных чертежей  https://goo.su/1Pfz. На выходе необходимо получить файлы в jpg. Примеры чертежей которые должны получится– в приложенном файле. Для каждого чертежа надо ...

    Чертежи и Схемы39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Начертить электрическую схему соединений (реверсивный пуск двигателя)

    Необходимо начертить электрическую схему соединений (реверсивный пуск двигателя) по разработанной принципиальной электрической схеме и сделать спецификацию к ней используя программный комплекс КОМПАС-Электрик, или AutoCAD Electrical

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Технологическая документация для производства шкафа

    Необходимо разработать технологическую документацию для шкафа(карты раскроя, присадки для чпу, кромление, подробная карта сборки, спецификация) в программе Базис, эскиз с размерами имеется, фурнитура подобрана, система складных дверей хетих винглайн 77

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Чертеж Отеля Срочно

    Нужно перенести данные со сканированных документов ( которые находятся в приложении к этому описанию), в файл DWG. (файл dwg перекину если нужно) По итогу должно получится 2 чертежа ( 3ий этаж и ...

    Чертежи и Схемы12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Составить смету

    ДД! Согласно дизайн проекта составить смету для проведения экспертизы достоверности сметной стоимости. Смета благоустройство парковой зоны. Сумма сроки.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лампу

    Добрый дедь мне нужны чертежи для дальнейшей визуализации и производства ламп .

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад