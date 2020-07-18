Необходимо сделать оцифровку 7 чертежей вот здесь в блоке Планировки этажей 7 разных чертежей https://goo.su/1Pfz. На выходе необходимо получить файлы в jpg. Примеры чертежей которые должны получится– в приложенном файле. Для каждого чертежа надо ...
Чертежи из файлов 3Д моделей
Необходимо сделать 7 чертежей деталей, исходные данные будут представлены в виде отдельных файлов в формате *.stl
Таkже нужны эти файлы в формате *.stp (step).
Заявки фрилансеров
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