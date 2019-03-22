Нужно составить смету по проекту. Электрика. Для Санкт-Петербурга. Во вложении проект. посмотрите и скажете свою цену и сроки за которые готовы заделать.
Конструкторская документация для каркасно-тентовой конструкции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Есть 3д модель, спроектированная в Solid Works. Каркасно-тентовый шатер, площадь 250 кв.м. Стальной каркас, тентовая оболочка.
Для заказчика требуется конструкторская документация, оформленная по стандартным шаблонам.
Включается в документацию:
1. Общие данные.
2. общие виды и разрезы с размерами.
3. Схемы расположения опор, геометрическая схема.
4. Фрагменты регулярных частей, ребер и фасонок, опорных элементов.
5. Общие виды.
Модель и всю необходимую информацию для создания документации предоставим.
Благодарю!
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