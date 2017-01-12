Отрисовка простых планировок.

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Закрыт93 заявки735 просмотров

Требуется отрисовка планировок, образец который должен быть на выходе прикреплен к сообщению. Это делалось в фотошопе, но в чем Вы будете работать не важно.

т.е. даются планировки, их нужно перерисовать в соответствии с образцом.

8 лет назад
guest_14853464628404
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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