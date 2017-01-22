Оцифровка чертежей

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Закрыт25 заявок382 просмотра

Необходимо оцифровать чертежи из JPEG в .dwg

5 листов формата А3, 2 листа А2 и 4 листа А4

Масштаб 1:1

Пример А3

8 лет назад
guest_1485426312725
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров