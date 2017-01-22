Станции и узлы. проектирование новой узловой участковой станции

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки187 просмотров

нужно начертить масштабную схему станции (но немасштабной схемы нет, есть только количество путей в парках и примерная схема)+таблица ведомости путей и стрелочных переводов . на схеме расставить предельные столбики, нумерация путей, стрел.переводов. 

чертить схемы локомотивного хозяйства, развязки, грузового двора не надо. 

 схема станции - тип продольный 

если необходимо, то могу отправить пример оформленной  станции

8 лет назад
marin12345
Марина 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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