Требуется отрисовка планировок, образец который должен быть на выходе прикреплен к сообщению. Это делалось в фотошопе, но в чем Вы будете работать не важно. т.е. даются планировки, их нужно перерисовать в соответствии с образцом.
Разработать чертежи перфорации.
Изготовить перфорацию в виде карты Украины точно так же как
на рисунке s11.gif. Размер квадратика 6х6мм. Расстояние между квадратиками
не менее 5мм. Расстояние квадратика от края листа 12-16мм.
Всего 10 чертежей. Размеры в скобках это габаритные размеры перфорированных листов.
Первая цифра - высота. Карта делится на 10 частей.
верх
1 390x573.4 (388x572)
2 390x990 (388x988)
3 390x573.3 (388x572)
4 390x990 (388x988)
5 390x573.4 (388x572) (ширина 572 может измениться на 10-20мм)
низ
6 2190x573.4 (2188x572)
7 2190x990 (2182x982) дверь
8 2190x573.4 (2188x572)
9 2190x990 (2182x982) дверь
10 2190x573.4 (2188x572) (ширина 572 может измениться на 10-20мм)
Выбранный исполнитель
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