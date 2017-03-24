Разработать чертежи перфорации.

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Завершен2 заявки284 просмотра

Изготовить перфорацию в виде карты Украины точно так же как

на рисунке s11.gif. Размер квадратика 6х6мм. Расстояние между квадратиками

не менее 5мм. Расстояние квадратика от края листа 12-16мм.

Всего 10 чертежей. Размеры в скобках это габаритные размеры перфорированных листов.

Первая цифра - высота. Карта делится на 10 частей.

верх

1 390x573.4 (388x572)

2 390x990   (388x988)

3 390x573.3 (388x572)

4 390x990   (388x988)

5 390x573.4 (388x572)  (ширина 572 может измениться на 10-20мм)

низ

6 2190x573.4  (2188x572)

7 2190x990    (2182x982) дверь

8 2190x573.4  (2188x572)

9 2190x990    (2182x982) дверь

10 2190x573.4 (2188x572) (ширина 572 может измениться на 10-20мм)

8 лет назад
mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

urbanmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
очень хорошо! все супер
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

urbanmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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