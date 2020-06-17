Разработка схемы теплоснабжения

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Здравствуйте Александр!

У нас не хватает собственных кадров - прошу рассмотреть возможность сотрудничества по актуализации схемы теплоснабжения г. Зима Иркутской области. Объем работы можно оценить по данным действующей схемы. Сбор исходных данных осуществляет Заказчик. Прошу назначить сроки и стоимость.  

5 лет назад
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5 лет назад

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