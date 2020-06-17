3D модель и 2д чертежи для изготовления лестницы. Сварка и листовой металл Работа по строительному чертежу, прилагается 3d модель полов. Работа должна быть выполнена в SolidWorks 3d модель и 2d чертежи должны быть ...
Разработка схемы теплоснабжения
Здравствуйте Александр!
У нас не хватает собственных кадров - прошу рассмотреть возможность сотрудничества по актуализации схемы теплоснабжения г. Зима Иркутской области. Объем работы можно оценить по данным действующей схемы. Сбор исходных данных осуществляет Заказчик. Прошу назначить сроки и стоимость.
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