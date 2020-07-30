Создание гербер файла для печати платы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка496 просмотров

Требуется нарисовать плату в формате  гербер  для последующей печати.

На плате  будет Ардуино нано и модуль nrf24LO1 и выходы с  нано для пайки. Минимальный размер.

5 лет назад
guest_15939544229009
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель. Не ожидал что так быстро может быть все сделано.Рекомендую
Відмінний заказчик

Заявки фрилансеров

Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад