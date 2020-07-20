По видео и фото сделать в SOLIDWORKS проект чертежей. (10-20 дней +-)

В интернете есть видео вот на него ссылка. https://www.youtube.com/watch?v=R5VCiv5bxWc Задача по видеоролику и фотографиям с рекомендациями заказчика разместить узлы и агрегаты на чертеже и в готовом варианте выдать пакет документов на изготовление и сборку изделия в цеху. Опыт работы в солидворк обязательно. Знать узлы и агрегаты данного станка необязательно все детали будут даны в виде чертежа. Любая помощь и разъяснение по узлам машины будет вам предоставлена на протяжении всего проекта. Можно спрашивать по любым вопросам нас. По нашему опыту этот проект где-то на 10- 20 дней ударного труда. Работа с экспертами нами в этом проекте. Позволит минимизировать ошибки ещё до начала проекта. Цены и сроки оставляйте заявку на участие и пишите ваши условия.

Это фотографии по которым будем работать.

Структурматик 1 https://photos.app.goo.gl/kaaCSUauawfcMxfT6

Структурматик 3 https://photos.app.goo.gl/7Z8UAqKsARkHvJGr9

Структурматик 2 https://photos.app.goo.gl/FVbrWN4Z1mMUtx8o6

Если вы в г Киев Одесса Львов можно пойти на него посмотреть и снять, размеры.