Подготовить чертёж для резки

В интернете есть видео вот на него ссылка. https://www.youtube.com/watch?v=R5VCiv5bxWc Задача по видеоролику и фотографиям с рекомендациями заказчика разместить узлы и агрегаты на чертеже и в готовом варианте выдать пакет документов на изготовление и сборку изделия в ...