Подготовить чертёж для резки

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки502 просмотра

Есть рисунок, по нему нужно создать чертёж в adobe Il  или corel. Для дальнейшей резки на лазере.

Пишите ваш скайп и стоимость работы.

Домик - пример лазерной резки.

5 лет назад
mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
58 отзывов
5 лет назад
Илья
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
56 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад