Создание SVG карты

Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки249 просмотров
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Необходимо на основе плана создать SVG карту.

Карта будет использоваться для плагина jquery maplic

Тут есть видео гайд по правильному созданию: https://www.mapplic.com/plugin/docs/

Стилистика карты: по аналогу с https://www.mapplic.com/mall-map/

5 лет назад
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
14 дней назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
Спасибо большое за хорошую работу! Всё чётко по ТЗ, без нареканий, рекомендую
Хорошо поработали. Благодарю. Рекомендую сотрудничество с Олегом, все на 10 из 10.
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