Создание SVG карты

Ищу на постоянное сотрудничество исполнителя для выполнение рабочих чертежей дизайн-проектов . В программе arcicad. Чертежи грамотные и расширенные, с узлами , составом стен, ведомостями материалов и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на основе плана создать SVG карту.
Карта будет использоваться для плагина jquery maplic
Тут есть видео гайд по правильному созданию: https://www.mapplic.com/plugin/docs/
Стилистика карты: по аналогу с https://www.mapplic.com/mall-map/
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