Дизайн Android, iOS приложения; графика.

Необходимо спроектировать интерфейс на основе функционала игры для Вконтакте(экономическая стратегия). Учесть реакции на события. От исполнителя понадобятся внятные объяснения почему тот или иной элемент находится именно в этом месте. Если сможете создать графику для интерфейса ...