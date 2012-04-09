Сделать дизайн информера

Сразу предупреждаю - задача СЛОЖНАЯ и ОБЪЁМНАЯ. Поэтому, вполне можете в заявке на участие указывать плату за сам факт участия (до 50 у.е., в зависимости от вашего рейтинга на сайте и портфолио). Суть задачи - повысить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На пхп делается код для преобразования информации в картинку. Нужно сделать дизайн этой картинки.
Информер состоит из
1) лого с названием сайта и и именем информера,
2) текста выводимым в шрифте ттф
3) возможно какой-то дополнительной картинки, которая меняется в зависимости от показаний информера на фоне или с краю (около 4 вариантов)
4) возможно небольшой кнопочки в низу информера, типа "получи такой же"
Информер делается так, что может отображаться любой цвет фона и шрифта. То есть вы рисуете лого в пнг, выбираете ттф шрифт(если редкий, то его нужно будет прислать) и размещаете это все на размере не больше 180 на 220 пикселей, выбирая пропорции.
Очень слабенький но пример http://tinyurl.com/bmgrvvw
Наш результат должен выглядеть намного профессиональней
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