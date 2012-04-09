Сделать дизайн информера

На пхп делается код для преобразования информации в картинку. Нужно сделать дизайн этой картинки.

Информер состоит из

1) лого с названием сайта и и именем информера,

2) текста выводимым в шрифте ттф

3) возможно какой-то дополнительной картинки, которая меняется в зависимости от показаний информера на фоне или с краю (около 4 вариантов)

4) возможно небольшой кнопочки в низу информера, типа "получи такой же"

Информер делается так, что может отображаться любой цвет фона и шрифта. То есть вы рисуете лого в пнг, выбираете ттф шрифт(если редкий, то его нужно будет прислать) и размещаете это все на размере не больше 180 на 220 пикселей, выбирая пропорции.

Очень слабенький но пример http://tinyurl.com/bmgrvvw

Наш результат должен выглядеть намного профессиональней