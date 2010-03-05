Необходимо Исправить кнопку break tiny mc (drupal 6x).Ася 41322916
Дизайн интерфейса для онлайн игры
Необходимо нарисовать дизайн интерфейса для компьютерной онлайн игры, примерный необходимый уровень исполнения:
http://images.google.com/images?q=starcraft+2+battle+net+interface
Тематика hi-tech, sci-fi
Детали: графика окон, кнопок, и прочих стандартных элементов. Графика игровых экранов, иконки итд.
А также необходимо понимать правила нарезки и верстки интерфейсов, поддержка возможности изменения размеров окон.
Заявки фрилансеров
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