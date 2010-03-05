Дизайн интерфейса для онлайн игры

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт19 заявок458 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн интерфейса для компьютерной онлайн игры, примерный необходимый уровень исполнения:

http://images.google.com/images?q=starcraft+2+battle+net+interface

Тематика hi-tech, sci-fi

Детали: графика окон, кнопок, и прочих стандартных элементов. Графика игровых экранов, иконки итд.

А также необходимо понимать правила нарезки и верстки интерфейсов, поддержка возможности изменения размеров окон.

15 лет назад
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров