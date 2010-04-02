Разработка дизайна приложения для мобильн. телеф.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок316 просмотров

Tребуется разработать дезайн меню приложения для мобильного телефона ( iPhone ):

B кандидате необходим опыт работы с телефонными интерфейсами, заинтересовавшиеся пожалуйста присылайте примеры своих работ. B аттаче понравившиеся концепции дезайнов.

Oбщение через Skype.

примеры подобных приложений:

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=286676779&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294178808&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=281952554&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284973016&mt=8

Для создания данного проета необходимы ресурсы выделенные в файл формата adobe photoshop.

В каждой из предоставленных иллюстраций все части изображения, которые могут двигаться относительно остальных, должны бытьвыделены в отдельные слои. Если какоето изображение по замыслу ивляется единым целым, т.е не содержит движущихся частей, то оно все должно быть выделено в 1 слой, в противном случае его необходимо разделить на слои, руководствуясь вышеописанной концепцией

Приложение будет использовать стандартные компоненты iPhone, например кнопки, меню, таблицы, диалоговые окна. Поэтому нужно предварительно ознакомиться с несколькими приложениями чтобы было ясно что там является встроенным компонентом, а что прийдется самому рисовать.

15 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Все супер, большое спасибо! было много изменений в ходе работы: спасибо за терпение и профессионализм. Alex
Замечательно поработали :) ! Очень адекватный заказчик и приятный в общении человек. Предоставил четкое и понятное ТЗ. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад