Разработка дизайна приложения для мобильн. телеф.

Tребуется разработать дезайн меню приложения для мобильного телефона ( iPhone ):

B кандидате необходим опыт работы с телефонными интерфейсами, заинтересовавшиеся пожалуйста присылайте примеры своих работ. B аттаче понравившиеся концепции дезайнов.

Oбщение через Skype.

примеры подобных приложений:

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=286676779&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294178808&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=281952554&mt=8

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284973016&mt=8

Для создания данного проета необходимы ресурсы выделенные в файл формата adobe photoshop.

В каждой из предоставленных иллюстраций все части изображения, которые могут двигаться относительно остальных, должны бытьвыделены в отдельные слои. Если какоето изображение по замыслу ивляется единым целым, т.е не содержит движущихся частей, то оно все должно быть выделено в 1 слой, в противном случае его необходимо разделить на слои, руководствуясь вышеописанной концепцией

Приложение будет использовать стандартные компоненты iPhone, например кнопки, меню, таблицы, диалоговые окна. Поэтому нужно предварительно ознакомиться с несколькими приложениями чтобы было ясно что там является встроенным компонентом, а что прийдется самому рисовать.