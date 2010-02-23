Нарисовать скин для программы.

Необходимо создать скин для программы MediaGet. Проект проводится в виде конкурса. Просьба размещать в откликах созданный вами домашний экран программы. Местами элементы менять нельзя, только изменять внешний вид. В приложении находится исходник на основе которого должен быть создан дизайн. Название программы flyload.

Выбранный исполнитель продолжит рисовать остальные экраны и займется прорисовкой страниц сайта.

Ознакомиться с программой можно тут - http://media-get.ru/