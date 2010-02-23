Требуется опытный интерфейс-дизайнер с навыками рисования пером в векторных редакторах. Необходимо выполнить 6 окон интерфейса обучающей игры для детей 7-10 лет. У игры уже разработан графический общий стиль и отрисованы главные персонажи, задача дизайнера разработать ...
Нарисовать скин для программы.
Необходимо создать скин для программы MediaGet. Проект проводится в виде конкурса. Просьба размещать в откликах созданный вами домашний экран программы. Местами элементы менять нельзя, только изменять внешний вид. В приложении находится исходник на основе которого должен быть создан дизайн. Название программы flyload.
Выбранный исполнитель продолжит рисовать остальные экраны и займется прорисовкой страниц сайта.
Ознакомиться с программой можно тут - http://media-get.ru/
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