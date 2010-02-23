Нарисовать скин для программы.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт3 заявки331 просмотр

Необходимо создать скин для программы MediaGet. Проект проводится в виде конкурса. Просьба размещать в откликах созданный вами домашний экран программы. Местами элементы менять нельзя, только изменять внешний вид. В приложении находится исходник на основе которого должен быть создан дизайн. Название программы flyload.

Выбранный исполнитель продолжит рисовать остальные экраны и займется прорисовкой страниц сайта.

Ознакомиться с программой можно тут - http://media-get.ru/

15 лет назад
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Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

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