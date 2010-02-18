6 screens обучающей игры для детей

Требуется опытный интерфейс-дизайнер с навыками рисования пером в векторных редакторах. Необходимо выполнить 6 окон интерфейса обучающей игры для детей 7-10 лет. У игры уже разработан графический общий стиль и отрисованы главные персонажи, задача дизайнера разработать контроли и окна в соответствии со стилем.

Что есть? Грубые схемы (Wireframes) и некое подобие storyboard изготовленное дизайнером заказчика, графические файлы окружения игры и персонажи. Стиль: упрощенная векторная 2д иллюстрация

Срок: не позднее вечера воскресенья.

Конечные файлы: Adobe Illustrator CS4. Конечный формат игры: flash.

Предоплата не предусмотрена, оплата в течении 7 рабочих дней после утверждения работы заказчиком.

Необходимость подписания NDA.