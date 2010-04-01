Индивидуально для Евгении Алиферовой (alijane)

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки223 просмотра

Разработка дизайна для программы - каталога с учётом фирменного стиля компании.

15 лет назад
EvgenySurin
Евгений 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$65
5 дней
Изумительное исполнение поставленной задачи! Всё профессионально и очень стильно. Вежливый ответственный исполнитель. С удовольствием обращусь ещё не раз и всем рекомендую!
Евгений один из лучших заказчиков, с которыми мне приходилось работать. Четко и подробно поставил задачу, всегда на связи, лояльно относился к срокам, своевременно оплатил работу. Помимо этого Евгений был очень доброжелателен и приятен в общении. Остались только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад