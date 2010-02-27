Новое поколение чатов - игра "Квант смеха"

Выполняется в виде приложения для рабочего стола - гаджета.

Нужно чтобы несколько человек локальной домашней сети могли у себя на рабочем столе иметь окошко, в котором можно было бы мышкой рисовать линии за курсором разной толщины и цвета - как в пеинтере и все изменения отображались бы в реальном времени на всех рабочих столах.

Что для этого потребуется?