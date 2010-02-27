Новое поколение чатов - игра "Квант смеха"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки241 просмотр

Выполняется в виде приложения для рабочего стола - гаджета.

Нужно чтобы несколько человек локальной домашней сети могли у себя на рабочем столе иметь окошко, в котором можно было бы мышкой рисовать линии за курсором разной толщины и цвета - как в пеинтере и все изменения отображались бы в реальном времени на всех рабочих столах.

Что для этого потребуется?

15 лет назад
freelanca
Дикой 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

qwerty666
Василий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

qwerty666
Василий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад