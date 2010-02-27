Дизайн несложной программы для работы с видео

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт11 заявок366 просмотров

Нужно разработать (создать) новый дизайн для существующей программы. Программа англоязычная под Windows.

Присылайте свои предложения, примеры работ и приблизительные расценки. Опыт разработки дизайна приложений будет большим плюсом.

15 лет назад
webcamsoft
Александр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров