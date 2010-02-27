Разработка дизайна для программы - каталога с учётом фирменного стиля компании.
Дизайн несложной программы для работы с видео
Нужно разработать (создать) новый дизайн для существующей программы. Программа англоязычная под Windows.
Присылайте свои предложения, примеры работ и приблизительные расценки. Опыт разработки дизайна приложений будет большим плюсом.
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