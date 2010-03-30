Простая программа для работы с БД (не web)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен7 заявок211 просмотров

Требуется написать прикладную программу для работы с небольшой БД.

Несколько простых форм и 3-4 отчёта.

Прога должна инсталлироваться.

Могу написать сам это на Access - но нужна именно АВТОНОМНАЯ прога.

ТЗ - по запросу.

Сроки - до 10 дней.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

kwinto9
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
5 дней
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Заявки фрилансеров

kwinto9
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад