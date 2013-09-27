Дизайн модуля спецпредложений

Есть блок спецпредложений туров (самые дешевые варианты). Эти дешевые варианты размещаются в виде таблицы со скроллингом на наших сайтах.

Сайты разные. Таблица с турами одна и та же.

Для того, что бы сделать этот блок универсальным для размещения на разных сайтах, необходимо сделать дизайн (в 4 немного стилистически различающихся вариантах).

Стили:

1. Аутентичный

2. Эппл

3. Синее небо

4. Пляж

Что бы можно было на разных сайтах использовать разный дизайн. Каждый тип дизайна нужно дать в разных цветовых вариантах. Допустим, серый, голубой, красный, зеленый.

Нечто подобное предлагается sletat.ru/modulesdescript...

Там тоже - модуль предлагается один и тот же по функционалу, но разный по дизу и цветовым расцветкам.

Текущий модуль здесь: discont-tury.ru. Вот его и надо прихорошить