Переодеть в новый дизайн CRM + новая CRM

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Необходимо постепенно переодеть в новый дизайн CRM систему + разработать дизайн для новой CRM-системы «с нуля».

Так как системы многоблочные, будем работать по-блочно.

Приоритет - фрилансерам, работавшим со мною по предыдущим проектам.

Опыт написания интерфейсов — как приемущество.

Любые варианты оплаты.

Студии, агентства и проч. — прошу не беспокоиться.

10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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