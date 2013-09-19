Переодеть в новый дизайн CRM + новая CRM

Создаем новый продукт. 3 модуля: 1. Система электронного документооборота. 2. Система управления договорами. 3. Система управления бюджетами. Нужно сделать дизайн для настольных ПК и мобильных пользователей. Опыт создания интерфейсов обязателен. Проект долговременный. Можем предложить постоянное официальное трудоустройство. Предложения принимаем ТОЛЬКО ОТ РЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ. Пожалуйста, присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо постепенно переодеть в новый дизайн CRM систему + разработать дизайн для новой CRM-системы «с нуля».
Так как системы многоблочные, будем работать по-блочно.
Приоритет - фрилансерам, работавшим со мною по предыдущим проектам.
Опыт написания интерфейсов — как приемущество.
Любые варианты оплаты.
Студии, агентства и проч. — прошу не беспокоиться.
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