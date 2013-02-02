Интерфейс приложения

Здравствуйте. Требуется придумать и сделать черновые наброски 50 уровней для игры. Описание и требования к игре вышлю по требованию. Оплата после каждых 5 уровней. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать несколько экранов для веб приложения. Ничего особенного: кнопки, тексты, рубрики - все должно быть просто без всяких дизайнерских изысков. Присылайте примеры работ, вышлю ТЗ. Со студиями не работаю. Работа срочная
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