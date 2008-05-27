Нужно разработать интерфейс-заставку для cd – электронную версию рекламного каталога при загрузке диска в кмпьютер срабатывает авторан и загружается меню (желательно флеш) в заставке указано каталог такой то (название) и списки ...
Разработка интерфейса для работы с БД MySQL+PHP5
Требуется программист для разработки интерфейса для БД.
уже существует - http://vsemdom.com работает на UMI.CMS создаеся портал по недвижимости. База по недвижимости вынесена в отдельную от CMS базу, категории объектов недвижимости при этом храняться в базе сайта как страничные элементы сайта. Структура БД уже разработана, необходимо написать модуль к UMI.CMS (API прелагается), интерфейс для интеграции баз, объект недвижимости при этом будет хранится в отдельной БД а объект категории как страница сайта, кроме того все интерфейсы должны реализоваваться AJAX-ом. Некоторые наработки уже есть. просто нашему программисту требуется помощь, т.к. немного не успеваем по срокам и он занят другими задачами.
Задача модуля
добавление элементов недвижимости
выборка по набору фильтров
сортировка
удаление элементов
автоматическое удаление устаревших объявлений
подробнее после определения исполнителя
пишите на [email protected] с темой в письме VSEMDOM - иначе просто проигнорирую
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