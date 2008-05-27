Разработка интерфейса для работы с БД MySQL+PHP5

Требуется программист для разработки интерфейса для БД.

уже существует - http://vsemdom.com работает на UMI.CMS создаеся портал по недвижимости. База по недвижимости вынесена в отдельную от CMS базу, категории объектов недвижимости при этом храняться в базе сайта как страничные элементы сайта. Структура БД уже разработана, необходимо написать модуль к UMI.CMS (API прелагается), интерфейс для интеграции баз, объект недвижимости при этом будет хранится в отдельной БД а объект категории как страница сайта, кроме того все интерфейсы должны реализоваваться AJAX-ом. Некоторые наработки уже есть. просто нашему программисту требуется помощь, т.к. немного не успеваем по срокам и он занят другими задачами.

Задача модуля

добавление элементов недвижимости

выборка по набору фильтров

сортировка

удаление элементов

автоматическое удаление устаревших объявлений

подробнее после определения исполнителя

пишите на [email protected] с темой в письме VSEMDOM - иначе просто проигнорирую