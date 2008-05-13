Интерфейс-заставка-оболочка для cd

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт9 заявок333 просмотра

Нужно разработать интерфейс-заставку для cd – электронную версию рекламного каталога

при загрузке диска в кмпьютер срабатывает авторан и загружается меню (желательно флеш)

в заставке указано каталог такой то (название) и списки рубрик

кликаешь на рубрику подгружается список компаний размещенных в рубрике

кликаешь на компанию подгружается рекламный макет компании размещенный в каталоге

также из общего меню должна быть возможность просмотра полного списка компаний опубликованных в каталоге (при клике на компанию также подгружается ее макет)

также должна быть кнопка позволяющаяя открыть электронную версию (точную копию печатной) каталога целиком в формате pdf

также главное меню должно предусматривать кнопку загрузки электронного каталога компании (й) размещенной (ых) также на компакт диске

кли клике на кнопку просмотра каталога продукции той или иной компании загружается интерфейс каталога той или иной компании (нами не разрабатывается, а копируется с диска компании)

17 лет назад
expomedia
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка интерфейса для пользователей

    Описание работы: У пользователя на рабочем столе находится ярлык, после нажатия, на который открывается удобная форма отправки заявки, содержащая вышеописанные поля к заполнению и кнопку «отправить». После отправки, должна сформироваться заявка в системе TRAC ...

    Python
    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Пользовательский интерфейс для программы (КПК)

    $1000

    Требуется мастер пользовательского интерфейса для готовой программы на КПК (база данных). Иконки, меню, вся другая графика. Графика растровая, необходим человек, хорошо владеющий pixel-art. Полная загрузка на весь проект. Пришлите или предоставьте линки на лучшие примеры ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация GUI

    $250

    Приглашаем к сотрудничеству дизайнера для модификация пользовательского интерфейса существующей линейки программного обеспечения. Есть готовая (но не завершенная концепция) интерфейса для новой версии и необходимо сделать переходный вариант от старого к новому. Более подробная информация ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка чпу для cms

    $20

    Есть cms удобная и простая она в аттаче, к ней нужно сделать чтобы название страницы в меню отображалось на русском, а сам можно было задавать в админке или как минимум транслитерацию урлов. Сейчас cms отображает ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка веб-интерфейса

    $300

    Требуется доработка веб-интерфейса. Нужен специалист разбирающийся с html-template/верстка, java script, дизайн/usability. Проект находится в данный момент в стадии завершения (90%), нужна последняя доработка и оптимизация управления интерфейса. Важно для проекта регулярный и бесприграный контакт, пунктуальность ...

    HTMLJava
    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ADOBE Atmosphere player

    Нужно решить проблему связанную с не работой плагина Adobe Atmosphere Player на современных видео картах (серий 6, 7, 8, 9 от н-видиа) Работа без предоплаты! за рабочий плагин вознаграждение до 80$ (гарантировано) ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать плагин для просмотра 3D

    $100

    Нужно написать плагин для IE для просмотра графики формата AER (Adobe Atmosphere) или доработать существующий Adobe Atmosphere Player. аналогичный плагин (который нужно еще и доработать!) можно скачать тут http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/28318 все ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SMS оплата за рекламу

    Есть форум........ надо сделать мод к форуму что бы он работал совместно с https://z-payment.ru... а точнее получается так: Пользователь захотевший дать свою рекламу на форуме на всех страницах в верхней шапки форума.....пишет в СМС рекламу ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад