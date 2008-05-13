Интерфейс-заставка-оболочка для cd

Нужно разработать интерфейс-заставку для cd – электронную версию рекламного каталога

при загрузке диска в кмпьютер срабатывает авторан и загружается меню (желательно флеш)

в заставке указано каталог такой то (название) и списки рубрик

кликаешь на рубрику подгружается список компаний размещенных в рубрике

кликаешь на компанию подгружается рекламный макет компании размещенный в каталоге

также из общего меню должна быть возможность просмотра полного списка компаний опубликованных в каталоге (при клике на компанию также подгружается ее макет)

также должна быть кнопка позволяющаяя открыть электронную версию (точную копию печатной) каталога целиком в формате pdf

также главное меню должно предусматривать кнопку загрузки электронного каталога компании (й) размещенной (ых) также на компакт диске

кли клике на кнопку просмотра каталога продукции той или иной компании загружается интерфейс каталога той или иной компании (нами не разрабатывается, а копируется с диска компании)