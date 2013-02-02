Задача для flash-дизайнера

Здравствуйте. Требуется придумать и сделать черновые наброски 50 уровней для игры. Описание и требования к игре вышлю по требованию. Оплата после каждых 5 уровней. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера для создания интерфейса flash-игры c 0 и до каждой детали. Проект долгосрочный, если Вы нам подходите, будем уже работать только с Вами.(Работы много)
Тематика - Мотоциклы
Жду примеры работ и цены.
- Похожие заказы
- $600Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приложение написано на Silverlight. Поэтому дизайн должен быть ближе к десктопу а не к обычному вебу. Для некоторых страниц нужен не просто дизайн а грамотное распределение элементов для более эффективного управления(юзабилити). Система представляет собой мониторинг движущихся объектов. на ...Завершен7 лет назад
нужно сделать несколько экранов для веб приложения. Ничего особенного: кнопки, тексты, рубрики - все должно быть просто без всяких дизайнерских изысков. Присылайте примеры работ, вышлю ТЗ. Со студиями не работаю. Работа срочнаяДизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет, всем! Нужен хороший дизайнер или художник для создания графического контента. Делать будем приложение об электронике. Нужно будет рисовать электрические компоненты, схемы, платы. Рисунки должны быть в стиле - "нарисовано от руки". Возможно это не самый лучший ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Привет нужен дизайнер, который сможет срочно перерисовать дизайн игры для 2d игры без наворотов и флеша, с квадратными кнопками. Игра и дизайн очень простые, к тому же уже все примеры сделаны, нужно будет просто перерисовать ...Завершен11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Собран бета интерфейс для тестирования функций системы. Он не оптимизирован, просто выполнен для программистов на скорую руку. Задача: пройтись по всем функциям, оптимизировать логику перемещения. Внимательно относимся к переходам пользователей, всё лишнее отсекаем. Работа в прямом Эфире вместе со ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать редизайн игры, написанной под WinPhone Версия на маркете написана под XNA, но редизайн следует сделать с учетом того, что реализация будет на XAML. Сейчас в игре только два языка, но будет порядка 5-6 (это ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется дизайнер, крепкий середняк, на удалённую работу фуллтайм, можем начать с парт тайма и дальше укрепляться. Важно иметь встроенное чувство перфекционизма и желание постигать направление дизайна в играх.Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем опытного дизайнера-проектировщика игровых интерфейсов. Обязательны опыт разработки интерфейсов для игр и умение рисовать. Большим плюсом будет опыт работы с играми социальных сетей, опыт работы с мобильными платформами и любовь к играм! Условия работы: ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад