Нужно сделать mock up приложения. Основная идея - собрать в одном месте всю необходимую информацию по одному эзотерическому учению. В основном это определения и схемы. Цель - предоставить пользователю эту информацию в оригинальной, удобной ...
Дизайн
https://itunes.apple.com/ru/app/dictpro/id939537020
Задача словаря - продать юзеру дополнительные базы слов (база
переводов пользователей и база фраз на английском). По дефолту он
качается с урезанной базой.
В нижнем меню должны быть кнопки Домой, История,
Настройки (сейчас там нет кнопки История). Стрелки назад/вперед снизу нужно убрать.
"корзина" должна быть, причем как обычная так и с красными цифрами (1 или 2), если есть к
загрузке дополнительные базы (это в стиле апдейтов ios) - она будет
вести на вкладку "загрузки" в Настройках.
Каждое слово в словарной статье является ссылкой (которая ведет на
соответствующу статью), поэтому оно должно
быть выделено понятным для юзера образом (что на слово можно нажать).
1 home.png
Страница, которую юзер видит при первом запуске. К ней же он
возвращается при нажатии на кнопку Home
Здесь нужна такая информация:
0. Место под рекламный баннер (наших продуктов или стронних)
2. блок "История" - словарные статьи, которые юзер просмотрел. - последние добавленные слова + ссылка на всю историю
3. Ссылка (кнопка) на "Настройки"
момент: В верхнем меню в "Настройках" пункты История и Избранное нужно поменять местами
[2. word search.png
Это результат поиска слова. Тут нечего менять, здесь он просто для
понимания, "что у нас внутри"]
3. word article no add. bases.png
Просмотр словарной статьи с незагруженными дополнительными базами.
Здесь в сером окошке выводится кол-во пользовательсих переводов,
которое будет доступно после покупки этой базы.
То же самое - с розовой рамкой (там кол-во фраз, а потом с новой строки (это важно) -
образцы фраз, которые есть в базе). Тут кол-во слов и сами слова сливаются в одну кашу.
Эти 2 блока - должны побуждать юзера на них нажать, чтобы попасть на
следубщий скрин
Также, возможно, тут имеет смысл как-то дополнительно выделить текущее слово (love), чтобы было нагляднее.
4. История
Тут немного нужно пояснить, как работает этот экран
history-1.png
Просто зашли в Историю. Наверху есть 2 ссылки (Gray out, Gray out column). Эти ссылки должны быть оформлены таким образом, чтобы юзеру было понятно, что нажатие кнопки приведет к скрытию колонки. Я так понимаю - нужна какая-то стрелочка вниз небольшая, но очевидная.
history-2.png
Здесь затемнена левая колонка. Соответствующая надпись. Здесь нужно сделать красивый оттенок затемнения (наверное, темнее?) и красивую надпись :)
history-3.png
Тут показывается, что обе колонки затемняются одинаково
history-4.png
Тут показывается, что некоторые ячейки можно вернуть в обычное состояние. Я не уверен, что вам так уж нужны эти скрины, но пусть будут, чтобы вы имели представление о том, как все работает.
Т.е. всего получается 4 экрана.
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