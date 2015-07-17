https://itunes.apple.com/ru/app/dictpro/id939537020

Задача словаря - продать юзеру дополнительные базы слов (база

переводов пользователей и база фраз на английском). По дефолту он

качается с урезанной базой.

В нижнем меню должны быть кнопки Домой, История,

Настройки (сейчас там нет кнопки История). Стрелки назад/вперед снизу нужно убрать.

"корзина" должна быть, причем как обычная так и с красными цифрами (1 или 2), если есть к

загрузке дополнительные базы (это в стиле апдейтов ios) - она будет

вести на вкладку "загрузки" в Настройках.

Каждое слово в словарной статье является ссылкой (которая ведет на

соответствующу статью), поэтому оно должно

быть выделено понятным для юзера образом (что на слово можно нажать).

1 home.png

Страница, которую юзер видит при первом запуске. К ней же он

возвращается при нажатии на кнопку Home

Здесь нужна такая информация:

0. Место под рекламный баннер (наших продуктов или стронних)

2. блок "История" - словарные статьи, которые юзер просмотрел. - последние добавленные слова + ссылка на всю историю

3. Ссылка (кнопка) на "Настройки"

момент: В верхнем меню в "Настройках" пункты История и Избранное нужно поменять местами

[2. word search.png

Это результат поиска слова. Тут нечего менять, здесь он просто для

понимания, "что у нас внутри"]

3. word article no add. bases.png

Просмотр словарной статьи с незагруженными дополнительными базами.

Здесь в сером окошке выводится кол-во пользовательсих переводов,

которое будет доступно после покупки этой базы.

То же самое - с розовой рамкой (там кол-во фраз, а потом с новой строки (это важно) -

образцы фраз, которые есть в базе). Тут кол-во слов и сами слова сливаются в одну кашу.

Эти 2 блока - должны побуждать юзера на них нажать, чтобы попасть на

следубщий скрин

Также, возможно, тут имеет смысл как-то дополнительно выделить текущее слово (love), чтобы было нагляднее.

4. История

Тут немного нужно пояснить, как работает этот экран

history-1.png

Просто зашли в Историю. Наверху есть 2 ссылки (Gray out, Gray out column). Эти ссылки должны быть оформлены таким образом, чтобы юзеру было понятно, что нажатие кнопки приведет к скрытию колонки. Я так понимаю - нужна какая-то стрелочка вниз небольшая, но очевидная.

history-2.png

Здесь затемнена левая колонка. Соответствующая надпись. Здесь нужно сделать красивый оттенок затемнения (наверное, темнее?) и красивую надпись :)

history-3.png

Тут показывается, что обе колонки затемняются одинаково

history-4.png

Тут показывается, что некоторые ячейки можно вернуть в обычное состояние. Я не уверен, что вам так уж нужны эти скрины, но пусть будут, чтобы вы имели представление о том, как все работает.

Т.е. всего получается 4 экрана.