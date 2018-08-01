Дизайн моб. приложения

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт35 заявок297 просмотров

Разработать дизайн для мобильных приложений (только для мобильных дизайнеров) 

Основных 5 экранов, 

дополнительных 3-4 

Предпочтение чистому, современному дизайну 

У вас должна быть специализация "Мобильные приложения" 

7 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад

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Нет заявок фрилансеров