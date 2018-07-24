Дизайн мобильной игры в стиле "Knife Hit"

Всем привет.

Нужен дизайн казуальной игры про метание ножей (геймплей как в популярной игре “Knife Hit”).

Стиль: “Flat”

Все картинки статичные, анимаций нет. Итого нужно:

- Иконка приложения и сплэш-скрин

- 64 ножа, 32 колеса, 32 босса

- 64 аватарки, 32 бэкграунда

- 32 иконки ачивок, 32 иконки апгрейдов, 32 иконки абилок

- 14 окошек интерфейса (меню, опции, достижения,и т.д.)

Можете активно использовать Flat-клипарт,его много в интернете, и несложно объединять в один стиль.

Что ожидается от исполнителя:

- предыдущий опыт с Flat-стилем (в заявке укажите ссылки на свой флэт-арт)

- доступная цена

Игра пишется одиноким инди-разработчиком, больших студийных бюджетов нет.

Подавайте заявку если вам интересен сам проект и с удовольствием в нем бы поучаствовали.

Укажите цену, которую считаете уместной.

Я прошу относительно невысокую по этим причинам:

А) flat-стиль не сильно сложный

Б) всё статичное без анимаций

В) можно активно использовать клипарт

Если пожелаете, имя исполнителя укажу в титрах игры.

Спасибо за понимание. Жду ваших заявок : )