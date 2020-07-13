Дизайн мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка159 просмотров

Добрый день, Александр!

Увидел вашу работу тут, мне нужен схожий дизайн для моб. приложения на React-Native, сервис схожий с фрилансером, заказчики и исполнители.

Около 15 страниц, плюс минус 2 страницы.

React Native
5 лет назад
budda555
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
5 лет назад