Дизайн мобильного приложения(Android+ iOS)

Нужен дизайнер с опытом создания дизайна для мобильных приложений android и ios.

Необходимо разработать дизайн проект для мобильного приложения с таким набором экранов

- заставка

- 2-3 информационно обучающих экрана

- главный экран на базе карты

- главное меню(нижнее для iOS и слайдер для Android)

-2-5 экранов добавлений|просмотра элементов карты

- 5 выплывающих окон (пожаловаться, перейти, фильтр и т.п.).

- 2-5 статических экранов(Help, About..)

Тех. задание для мобильного приложения разработано. Необходимо по тз

совместно с клиентом сформировать набор окон, и реализовать два

дизайна(для iOS и Android)