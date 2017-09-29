Дизайн мобильного приложения(Android+ iOS)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Нужен дизайнер с опытом создания дизайна для мобильных приложений android и ios.

Необходимо разработать дизайн проект для мобильного приложения с таким набором экранов

- заставка

- 2-3 информационно обучающих экрана

- главный экран на базе карты

- главное меню(нижнее для iOS и слайдер для Android)

-2-5 экранов добавлений|просмотра элементов карты

- 5 выплывающих окон (пожаловаться, перейти, фильтр и т.п.).

- 2-5 статических экранов(Help, About..) 

Тех. задание для мобильного приложения разработано. Необходимо по тз

совместно с клиентом сформировать набор окон, и реализовать два

дизайна(для iOS и Android)

AndroidiOS
8 лет назад
deleo
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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