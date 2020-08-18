Дизайн мобильного приложения сайта - доски объявлений

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Завершен28 заявок864 просмотра

Требуется дизайнер для UI UX дизайна мобильного приложения. Исходники дизайна сайта имеютс, Сайт имеется. Необходимо выдержать цветовую гамму (фирменный стиль) и сделать по структуре и юзабилити примерно как у ОЛХ но под наш сайт. У нас тоже доска обьявлений но очень упрощенная и с своими особенностями.

Дизайн нужен для iOS и Android (мультиплатформенный)

Сайт по запросу в личку

От Вас цены и сроки

AndroidiOS
5 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

kolesnikoffone
Игорь 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$249
14 дней
Escrow
Игорь выполнил работу как настоящий профи. Остались довольны сотрудничеством. Всегда на связи, человек с огромным опытом в разработке дизайнов для моб приложений
Прекрасный заказчик, работать было одно удовольствие. Прекрасно поставленная задача, всегда на связи и оплата своевременная. Сам проект очень интересный и было не жалко потратить больше часов, чем планировалось.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
30 лет
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год назад
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5 лет назад
kolesnikoffone
Игорь 
26 лет
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Макс
 
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