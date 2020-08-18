Дизайн мобильного приложения сайта - доски объявлений

Требуется дизайнер для UI UX дизайна мобильного приложения. Исходники дизайна сайта имеютс, Сайт имеется. Необходимо выдержать цветовую гамму (фирменный стиль) и сделать по структуре и юзабилити примерно как у ОЛХ но под наш сайт. У нас тоже доска обьявлений но очень упрощенная и с своими особенностями.

Дизайн нужен для iOS и Android (мультиплатформенный)

Сайт по запросу в личку

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