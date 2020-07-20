Требуется дизайнер для UI UX дизайна мобильного приложения. Исходники дизайна сайта имеютс, Сайт имеется. Необходимо выдержать цветовую гамму (фирменный стиль) и сделать по структуре и юзабилити примерно как у ОЛХ но под наш сайт. У ...
Дизайн простой игры под Android
Мой проект аркадная игра на Android устройства в landscape ориентации.
Суть игры заключается в том, что игроку необходимо отбиваться от волн врагов, определенное кол-во раундов. Начало каждого раунда будет сопровождаться «3… 2… 1… Go»
Главный экран содержит надпись “PLAY”.
После поражения появляется надпись “You lose ” или что-то подобное.
Кнопки:
Влево, вправо, стрелять, 6-7 видов оружия, настройки, пауза(возобновление).
Задача: Красиво, но при этом минималистично оформить.
Удобно расположить кнопки.
Подобрать шрифт.
Цветовая схема не яркая, полупрозрачная.
Не использовать красный и его оттенки.
Очень похожая суть игры в Seal Hunter (PC)
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