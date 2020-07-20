Дизайн простой игры под Android

Мой проект аркадная игра на Android устройства в landscape ориентации.

Суть игры заключается в том, что игроку необходимо отбиваться от волн врагов, определенное кол-во раундов. Начало каждого раунда будет сопровождаться «3… 2… 1… Go»

Главный экран содержит надпись “PLAY”.

После поражения появляется надпись “You lose ” или что-то подобное.

Кнопки:

Влево, вправо, стрелять, 6-7 видов оружия, настройки, пауза(возобновление).

Задача: Красиво, но при этом минималистично оформить.

Удобно расположить кнопки.

Подобрать шрифт.

Цветовая схема не яркая, полупрозрачная.

Не использовать красный и его оттенки.

Очень похожая суть игры в Seal Hunter (PC)