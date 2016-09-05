Доработка дизайна приложения Android

1-Суть такая шапку нужно загрузить в разных размерах 2-Сам сайт настроить, что бы он не вылезал за края в смартфоне и планшете 3-Мне нужно все файлы установить на сайт и это должно работать, а не просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужно доработать дизайн приложения для хардварного стартапа.
Необходимо четыре окна - в течение 3-5 дней. Остальные (всего около 25) - в течение недели-двух.
Предпочтение тем, кто делал приложения для fitness, healthcare. ТЗ есть. Подробности будут в личке.
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