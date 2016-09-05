Доработка дизайна приложения Android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт7 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужно доработать дизайн приложения для хардварного стартапа.

Необходимо четыре окна - в течение 3-5 дней. Остальные (всего около 25) - в течение недели-двух.

Предпочтение тем, кто делал приложения для fitness, healthcare. ТЗ есть. Подробности будут в личке.

Android
7 лет назад
robel
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад